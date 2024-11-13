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Стало известно, каким составом Бруней сыграет против России

Тренер сборной Брунея: мы приехали без какой-то части основного состава

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Etsuo Hara/Getty Images

Главный тренер сборной Брунея по футболу Винисиус Эутропио заявил, что команда приехала на игру с командой России максимально возможным составом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нам стоит хорошо восстановиться, была долгая дорога. Мы действительно приехали без какой-то части основного состава. Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких», — заявил Эутропио.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее экс-футболист сравнил «Краснодар» с веником.

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