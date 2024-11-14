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Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока

Португалец Роналду номинирован на приз лучшему футболисту Ближнего Востока

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Pedro Nunes/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду номинирован на приз лучшему футболисту Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Также на награду претендуют Сергей Милинкович-Савич, Суфьян Рахими, Салем Аль-Давсари, Мурад Батна, Рияд Марез и Каку.

Вручение награды пройдет 27 декабря в Дубае.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, забив шесть мячей.

Ранее Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру.

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