Роналду высказался о возможности забить 1000 голов за карьеру

Португальский футболист Криштиану Роналду высказался о возможности забить 1000 мячей за карьеру, отметив, что живет настоящим, передает A Bola.

«Я публично заявлял, что хочу достичь отметки в тысячу голов. Прекрасно, если удастся забить 1000 голов. Но если не получится, то пока никто не забил больше, чем я», — сказал Роналду.

Сейчас на счету Роналду 908 забитых мячей.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел девять матчей, забив шесть мячей.

Ранее Роналду опубликовал пост после своего гола на 97-й минуте.