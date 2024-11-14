Экс-футболист «Спартака» пообещал вернуться в команду, чтобы выиграть чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков пообещал вернуться в команду, чтобы выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает РИА Новости.

«Испытываю замечательные чувства, вновь надевая футболку «Спартака». Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со «Спартаком», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду. 3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков принял участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо», встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

Ранее у Глушакова родился четвертый ребенок.