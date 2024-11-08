У экс-игрока «Спартака» и сборной России родился четвертый ребенок

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал в своем Telegram-канале о том, что у него родился сын.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию», — написал Глушаков.

Глушаков женат на футболистке Ксении Коваленко. У Дениса есть две дочери от первого брака с Дарьей Глушаковой. В марте 2021 года Коваленко родила Глушакову дочь Милу.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее Глушаков запретил дочери становиться квадробером.