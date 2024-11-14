Тренер сборной России ответил Дзюбе: я тоже хочу сыграть за сборную

Тренер сборной России Виктор Онопко отреагировал на слова форварда Артема Дзюбы, который заявил, что хочет сыграть за сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за сборную, передает «РБ Спорт».

» Сборная не для рекордов. Я, например, тоже хочу сыграть за сборную. Матчей 10-20 я бы сыграл — честно, я этого хочу. Но мне на Валерия Георгиевича давить что ли?» — сказал Онопко.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее Дзюба призвал Валерия Карпина взрослеть.