Дзюба призвал Карпина взрослеть

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине, призвав его взрослеть, передает «Матч ТВ».

«Чтоб меня вызвали, должен смениться тренер? Валерий Георгиевич, пора взрослеть (смеется). Были же попытки, но что-то там не получилось. Не секрет, если бы мы играли стыковые с Польшей, думаю, он меня вызвал бы. Мы договорились об этом», — сказал Дзюба.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Ранее была названа причина невызова Дзюбы в сборную России.