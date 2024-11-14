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В сборную Англии по футболу хотят включить тренера из числа меньшинств

Daily Mail: в сборную Англии хотят включить тренера из числа меньшинств

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Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет переговоры с главным тренером национальной сборной Томасом Тухелем по вопросу включения в его тренерский штаб представителя этнического меньшинства, передает Daily Mail.

Включение в тренерский штаб представителя этнического меньшинства планируют обсудить с Тухелем до 1 января, когда Тухель официально вступит в должность. Если от Тухеля последует отказ, то это вызовет вопросы к FA, которая назначила иностранца тренером национальной команды.

Норма в 25% темнокожих, азиатов и представителей других этнических меньшинств среди новых тренерских назначений была рекомендована в Кодексе многообразия FA в 2018 году.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

Следующий матч Англия проведет 14 ноября против Греции в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ранее стала известна зарплата Тухеля в сборной Англии.

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