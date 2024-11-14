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«Это их проблемы»: тренер сборной России о составе Брунея

Тренер сборной России Онопко о сборной Брунея: мы будем делать свое дело

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Global Look Press

Тренер сборной России Виктор Онопко отреагировал на новость о том, что сборная Брунея смогла прилететь на матч с россиянами лишь с шестью футболистами основного состава, отметив, что это их проблемы, передает «Чемпионат».

«Это их проблемы, мы готовимся по нашему плану. Нам, может, дать им своих футболистов? Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать свое дело», — сказал Онопко.

15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее стал известен еще один соперник сборной Брунея.

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