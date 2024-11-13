Стал известен еще один соперник сборной Брунея

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф назвал еще одного соперника национальной команды страны в поездке в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром». Эта игра состоится 18-го числа, а на следующий день мы улетаем домой», — заявил Юсофф.

13 ноября сообщалось, что сборная Брунея прибыла в Краснодар.

В пятницу, 15 ноября, сборная России на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с Брунеем. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19 числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее стало известно, каким составом Бруней сыграет против России.