Переход талантливого форварда в ЦСКА назвали глупостью

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Legalbet заявил, что забыл о существовании нападающего Артема Шуманского в составе армейского клуба.

По его словам, форвард изначально зря подписал контракт с красно-синими.

«Я даже забыл совсем про Шуманского. Да, есть такой, сидит в запасе, но смысл-то в этом какой? Серьезно, уже пора играть. Он, конечно, сделал глупость, когда перешел в ЦСКА», — заявил Пономарев.

В текущем сезоне чемпионата России Шуманский провел один матч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 27 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. На одно очко от команды Мурада Мусаева отстает петербургский «Зенит», а московский «Локомотив», занимающий третью позицию, имеет в активе 34 балла.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на домашнем стадионе примет «Ростов». Встреча состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

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