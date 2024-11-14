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Аршавин: не верю, что «Краснодар» уйдет на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ

Экс-футболист Аршавин: «Зенит» должен уходить на зимнюю паузу на первом месте

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) на первом месте должен уходить петербургский «Зенит», передает «Матч ТВ».

«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трёх матчах. Не верю, что «Краснодар» в трёх играх победит», — сказал Аршавин.

Перед зимней паузой «Краснодару» в РПЛ осталось сыграть с «Химками», московскими «Спартаком» и «Локомотивом». «Зенит» сыграет в 2024 году с «Оренбургом», самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном».

В РПЛ сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает «Зенит», а замыкает тройку лучших «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

Ранее экс-футболист сравнил «Краснодар» с веником.

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