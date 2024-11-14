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«Хотите обсирать — обсирайте»: тренер «Металлурга» жестко раскритиковал журналистов

Главный тренер «Металлурга» Разин жестко раскритиковал журналистов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал журналистов, которые пишут негативные материалы о нем. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором».

«Я стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Остальные: хотите меня обсирать — обсирайте. Хотите ругать — это ваше дело. Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить — говорите. Когда вы перегибаете палку — я для вас закрыт. До свидания», — сказал Разин.

13 ноября «Металлург» уступил «Трактору» со счетом 0:4.

После 27 игр магнитогорцы идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 27 очков. «Трактор» располагается на первой строчке — у них 39 баллов за 26 проведенных игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее КХЛ объявила о сотрудничестве с европейским клубом.

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