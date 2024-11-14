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Экс-защитник «Спартака» раскритиковал календарь КХЛ

Бывший хоккеист Щитов раскритиковал календарь КХЛ сезона-2024/25

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Global Look Press

Бывший хоккеист Никита Щитов в интервью Legalbet подверг жесткой критике календарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.

По его словам, из-за неудачного расписания игр много выходных и праздничных дней оказываются не задействованы для проведения турнира.

«Я не припомню, чтобы в моей карьере не было домашних игр на протяжении месяца. В этом сезоне календарь не доработан, он нуждается в изменениях. Бывает, в пятницу и в выходные дни скучные игры или их мало. Зато много игр в понедельник, вторник и среду. Не должно быть у команд больших пауз, например, как у «Салавата» — неделя. Чтобы «Спартак» целый месяц не играл выездные игры. Болельщикам что делать?» — заявил Щитов.

Московский «Спартак» проведет заключительную домашнюю игру 2024 года 25 ноября против нижегородского «Торпедо». В декабре подопечные Алексея Жамнова выйдут на лед семь раз, причем все игры пройдут на выезде.

Ранее Романа Ротенберга высмеяли в матче КХЛ.

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