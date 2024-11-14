Один из лучших молодых английских игроков рассказал о подробностях своего трансфера

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о своем трансфере из «Манчестер Сити». Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на Sky Sports.

«Я и не собирался ехать в «Челси». Меня уговорили. Я был уверен, что не буду играть столько, сколько хотел. Когда ты не играешь, это начинает раздражать. Я просто хотел уйти в аренду», — заявил Палмер.

22-летний Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года за €47 млн. В составе «синих» он провел 50 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 18 результативных передач.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает третью строчку, набрав 19 очков за 11 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 23 баллами, а лидирует «Ливерпуль» — в их активе 28 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Лестером». Эта встреча состоится 23 ноября и начнется в 15:30 по мск.

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