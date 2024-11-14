Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из лучших молодых английских игроков рассказал о подробностях своего трансфера

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал подробности своего перехода в клуб

close
Lee Smith/Reuters

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о своем трансфере из «Манчестер Сити». Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на Sky Sports.

«Я и не собирался ехать в «Челси». Меня уговорили. Я был уверен, что не буду играть столько, сколько хотел. Когда ты не играешь, это начинает раздражать. Я просто хотел уйти в аренду», — заявил Палмер.

22-летний Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года за €47 млн. В составе «синих» он провел 50 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 18 результативных передач.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает третью строчку, набрав 19 очков за 11 матчей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 23 баллами, а лидирует «Ливерпуль» — в их активе 28 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Лестером». Эта встреча состоится 23 ноября и начнется в 15:30 по мск.

Ранее «Локомотив» обвинил Дзюбу в неуважении к футбольному сообществу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами