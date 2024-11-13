Сборная Брунея прибыла в Краснодар

Сборная Брунея по футболу приехала в Краснодар на товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Metaratings.

Известно, что брунейская национальная команда прибыла в Минеральные Воды и добиралась до Краснодара на автобусе.

В пятницу, 15 ноября, сборная России на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с Брунеем. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19 числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Алексею Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.