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Сборная Брунея прибыла в Краснодар

Сборная Брунея прибыла в Краснодар на матч со сборной России

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Сборная Брунея по футболу приехала в Краснодар на товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Metaratings.

Известно, что брунейская национальная команда прибыла в Минеральные Воды и добиралась до Краснодара на автобусе.

В пятницу, 15 ноября, сборная России на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с Брунеем. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19 числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Алексею Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.

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