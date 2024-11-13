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Ротенберг продал стадион в Хельсинки

Финские инвесторы решили выкупить «Хартвалл Арену» в Хельсинки

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Shutterstock/FOTODOM

Финские инвесторы решили выкупить стадион «Хартвалл Арена» в Хельсинки, который принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Источник утверждает, что покупателем будет Trevian Asset Management. Представитель Рейма Содервалл заявила о том, что документы подписаны. Она не назвала сумму сделки, однако отметила, что «Хартвалл Арена» продана по рыночной цене.

Один из владельцев стадиона Роман Ротенберг, который является тренером СКА, подтвердил продажу арены. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью».

«С учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим. Если только снимут все санкции, тогда возможно. Дай бог, что их снимут. Возможно, будут изменения. Мы все в это верим», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее Ротенберга высмеяли в матче КХЛ.

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