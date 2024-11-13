Российский футболист рассказал о возвращении на стадион «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от возвращения на стадион московского клуба. Слова игрока приводит «Чемпионат».

«С добрыми чувствами вернулся на стадион «Спартака». В раздевалке пошел на свое место. У меня нет никаких обид на «Спартак». Встретились с ребятами из фан-движения и пообщались. Никаких недопониманий нет», — заявил Глушаков.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист принял участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и московского «Динамо».

Ранее Глушаков запретил дочери становиться квадробером.