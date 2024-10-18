Российский футболист запретил дочери становиться квадробером

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что отрицательно относится к квадроберам, передает «Спорт-Экспресс».

«О квадроберах не читал, но наслышан. Старшая дочь рассказала. Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», — сказал Глушаков.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу квадробингу.