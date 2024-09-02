Сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду‑2026

Сборная Казахстана по хоккею уступила команде Словакии в матче квалификационного турнира зимних Олимпийских игр 2026 года.

Игра в Братиславе закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Сборная Словакии набрала 9 очков, заняв первое место в группе D. Это позволило ей отобраться на Олимпиаду. Ставшие вторыми казахстанцы не примут участие в Играх-2026.

До этого трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что России не стоит ждать ничего хорошего от участия в Олимпиаде‑2026.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

Предварительно сборная России включена в олимпийский хоккейный турнир, где встретится с США и двумя победителями квалификационных турниров.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году, россияне участвовали под нейтральным флагом. Хоккейная сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии. Игроки из НХЛ не были отпущены на Игры из-за того, что турнир не стал прерывать регулярный чемпионат. В 2026 году игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире.

Ранее бывший скаут сборной России Сергей Федотов заявил, что россияне смогут поехать на Олимпийские игры 2026 года.