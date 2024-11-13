«Краснодар» распустит вторую команду

Футбольный клуб «Краснодар» принял решение распустить вторую команду, выступающую во Второй лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что такое решение принято потому, что команда не справилась с поставленной задачей.

Однако, главный тренер академии «быков» Максим Савостин заявил, что через год коллектив снова будет представлен в этом соревновании.

«Многие ребята уйдут в аренду в ФНЛ, оставшегося количества и качества ребят 2005 и 2006 годов недостаточно. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во второй лиге», — заявил специалист.

«Краснодар-2» выступает в дивизионе «Серебро». Команда занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 16 очков за 17 встреч и потеряла шансы на попадание в золотую группу, которая может дать право на выход в Первую лигу.

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