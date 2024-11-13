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Стало известно, сколько «Спартак» готов потратить на трансферы

Legalbet: «Спартак» зимой готов потратить на трансферы €40-50 млн

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Московский «Спартак» предстоящей зимой готов потратить на трансферы порядка €40-50 млн. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По информации источника, трансферный план был составлен еще до ухода с поста спортивного директора клуба португальца Томаша Амарала. Руководство красно-белых видит необходимым усилить определенные позиции. В частности, в клубе рассчитывают подписать нападающего и выделить на трансфер от €12 млн до €15 млн, а зарплата потенциального новичка может составить €3 млн. Уточняется, что если будет возможность приобрести игрока топ-уровня, то ему могут предложить и более высокий оклад.

Кроме того, в клубе считают важным усилить среднюю линию и намерены потратить до €15 млн на универсального полузащитника с зарплатой порядка €2-3 млн. Также будет востребован фланговый игрок атаки. На эту позицию может быть выделено около €10 млн, а зарплата футболисту будет предложена на уровне €2 млн.

Отмечается также, что на позиции правого защитника и полузащитника «Спартак» намерен рассмотреть игроков с российским паспортом. На них будут выделены кратно меньшие суммы, чем на легионеров. Уточняется, что окончательный план будет зависеть от нового спортивного директора.

Ранее «Спартак» и «Динамо» объявили составы на матч памяти Федора Черенкова.

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