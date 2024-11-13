Бывший теннисист назвал, кого Рублев может обыграть на Итоговом турнире

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, а также победитель двух турниров АТР в одиночном и двадцати в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Андрея Рублева в матчах второго и третьего тура Итогового турнира года АТР в Турине против испанца Карлоса Алькараса и норвежца Каспера Рууда.

«Рублев, на мой взгляд, может Рууда обыграть. И может Алькараса обыграть. Алькарас, кажется, больной играет здесь. Игра против Рууда была нетипичной – особенно много было ошибок и в первом, и во втором сете. Поэтому думаю, что у Рублева шансов, может быть, даже больше, чем у Медведева», — считает Ольховский.

Рублев потерпел в матче первого тура Итогового турнира года АТР поражение от представителя Германии Александра Зверева (4:6, 4:6). Медведев уступил в первом туре американцу Тейлору Фритцу (4:6, 3:6), но переиграл во втором туре австралийца Алекса Де Минора (6:2, 6:4) и сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Ранее СМИ раскритиковали поведение Даниила Медведева.