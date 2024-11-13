Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист назвал, кого Рублев может обыграть на Итоговом турнире

Экс-теннисист Ольховский: Рублев может обыграть и Рууда, и Алькараса

close
Yves Herman/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, а также победитель двух турниров АТР в одиночном и двадцати в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Андрея Рублева в матчах второго и третьего тура Итогового турнира года АТР в Турине против испанца Карлоса Алькараса и норвежца Каспера Рууда.

«Рублев, на мой взгляд, может Рууда обыграть. И может Алькараса обыграть. Алькарас, кажется, больной играет здесь. Игра против Рууда была нетипичной – особенно много было ошибок и в первом, и во втором сете. Поэтому думаю, что у Рублева шансов, может быть, даже больше, чем у Медведева», — считает Ольховский.

Рублев потерпел в матче первого тура Итогового турнира года АТР поражение от представителя Германии Александра Зверева (4:6, 4:6). Медведев уступил в первом туре американцу Тейлору Фритцу (4:6, 3:6), но переиграл во втором туре австралийца Алекса Де Минора (6:2, 6:4) и сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Ранее СМИ раскритиковали поведение Даниила Медведева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами