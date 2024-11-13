Мостовой о стажировке в «Динамо»: в футболе давным-давно все придумано

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о стажировке в столичном «Динамо», заявив, что в футболе ничего не поменялось, передает Sport24.

Мостовой сказал, что в футболе давным-давно все придумано.

«Мяч круглый, ворота того же размера. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется», — добавил Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее Мостовой рассказал, почему приостановлена его стажировка в «Динамо».