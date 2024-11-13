Экс-тренер «Спартака»: в команде никогда не давали работать даже двух лет

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что красно-белые налаживают игру, передает «Чемпионат».

«Спартак» потихонечку налаживает игру. Тренер должен иметь как минимум три года. Правда, в «Спартаке» никогда не давали работать даже двух лет. Тренер должен разобраться с тем, что получил в наследство», — сказал Романцев.

С сезона-2024/25 «Спартак» тренирует серб Деян Станкович.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Вторым в чемпионате идет московский «Локомотив», имея в активе 35 баллов.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

Ранее агент объяснил, зачем «Спартак» выгнал португальского спортивного директора.