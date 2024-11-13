Футболист Миранчук поделился мнением об американцах

Футболист клуба МЛС «Атланта» Алексей Миранчук заявил пресс-службе сборной России, что американцы помогают ему в адаптации.

«Команда и весь коллектив — дружелюбные ребята. Американцы на первый взгляд приветливые, пытаются помочь, спросить как дела. Для адаптации это очень сильно помогает», — сказал Миранчук.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. Эта победа позволила «Атланте» выйти в следующий раунд плей-офф, а «Интер Майами» завершил сезон.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии. В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.