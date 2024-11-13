Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист Миранчук поделился мнением об американцах

Алексей Миранчук рассказал, что американцы помогли ему с адаптацией в «Атланте»

close
Cory Knowlton/Reuters

Футболист клуба МЛС «Атланта» Алексей Миранчук заявил пресс-службе сборной России, что американцы помогают ему в адаптации.

«Команда и весь коллектив — дружелюбные ребята. Американцы на первый взгляд приветливые, пытаются помочь, спросить как дела. Для адаптации это очень сильно помогает», — сказал Миранчук.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. Эта победа позволила «Атланте» выйти в следующий раунд плей-офф, а «Интер Майами» завершил сезон.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии. В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами