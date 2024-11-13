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Комментатор «Матч ТВ» назвал Дзюбу семилетним ребенком с синдромом Туретта

Комментатор «Матч ТВ» Нагучев о Дзюбе: семилетний ребенок с синдромом Туретта

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал в своем Telegram-канале на интервью Артема Дзюбы, назвав игрока семилетним ребенком.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью. Но и не глядя уверен, там семилетний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел», — написал Нагучев.

Также Нагучев отметил, что все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей ерунды из-за того, что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов оскорбил Дзюбу.

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