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Олимпийский чемпион допустил, что Поветкина лишат прежних титулов

Боксер Тищенко допустил, что Поветкина лишат прежних титулов из-за допинга

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе Александр Поветкин может быть лишен ряда регалий, если будет доказана его вина в применении запрещенных препаратов. Такое допущение в комментарии «Газете.Ru» сделал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Не знаю, какие подразумеваются санкции. Но не исключаю, что это возможно», — считает Тищенко.

Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее депутат Свищев призвал дождаться доказательств в деле боксера Поветкина.

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