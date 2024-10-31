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Завершивший карьеру в 2021 году боксер Поветкин отстранен из-за допинга

Олимпийского чемпиона Поветкина отстранили из-за допинга

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры.

8 июня 2024 года Поветкин заявил, что уже вряд ли вернется на ринг.

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — сказал Поветкин.

Ранее экс-врач Камилы Валиевой рассказал, как в допинговом деле появилась версия с дедушкой.

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