Бывший тренер «Спартака» назвал имя чемпиона РПЛ текущего сезона

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что петербургский «Зенит» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) текущего сезона, передает «Чемпионат».

«Внутреннее чутье мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым», — сказал Романцев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит», а замыкает тройку лучших московский «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

После 15-го тура в РПЛ запланирована пауза — на матчи сборных. Россия сыграет товарищеские игры с Брунеем и Сирией. 16-й тур РПЛ стартует 22 ноября.

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