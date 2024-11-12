Загитова ответила на вопрос о планах на будущее

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что не хочет загадывать на будущее, передает Happy Kids.

«Я живу моментом, здесь и сейчас. Не люблю загадывать на будущее, делаю то, что мне нравится. У меня нет цели, есть путь. Спорт присутствует в моей жизни по сей день», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова показала видео со встречи с детьми-сиротами.