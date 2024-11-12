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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить клуб из Италии

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг может возглавить «Рому»

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Global Look Press

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может возглавить итальянскую «Рому», передает Vprognoze.Ru со ссылкой на Il Messaggero.

Также на пост наставника «Ромы» претендует бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер, но кандидатура тен Хага рассматривается как приоритетная. Бывший тренер «Ромы» Иван Юрич был уволен 10 ноября.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол). Он был уволен с поста главного тренера команды 28 октября. 27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 12 место, набрав 13 очков.

Ранее было названо имя главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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