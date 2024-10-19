Роналду опубликовал пост после своего гола на 97-й минуте

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост после победы над «Аль-Шабабом» (2:1) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

«Мы никогда не сдаемся!» — написал Роналду.

Счет в матче открыл испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт на 69-й минуте. На 83-й минуте не был засчитан гол сенегальца Садио Мане. На 90-й минуте хавбек «Аль-Насра» Али аль Хассан отправил мяч в свои ворота. Победу своему клубу принес Роналду — он реализовал пенальти на 90+7-й минуте. На 90+12-й минуте защитник Мохамед Симакан получил красную карточку, и «Аль-Шабаб» получил возможность спасти матч. Однако, марокканский форвард команды Абдерразак Хамдалла не реализовал 11-метровый удар.

Благодаря этой победе, «Аль-Наср» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. У команды 17 очков в семи встречах. Лидирует пока не потерявший ни одного балла «Аль-Хиляль».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в «Реале» пожалели о трансфере Килиана Мбаппе.