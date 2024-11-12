Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дзюба: Россия может организовать матч с героями мультфильма «Пингвины из Мадагаскара»

Дзюба: не хотелось бы играть за Россию против сборных Сирии и Брунея

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что хочет получить вызов в сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду, передает «Матч ТВ».

«Желательно, забить мяч в игре с более-менее нормальной сборной. Не сборной Сирии, Брунея, Соломоновых островов, Мадагаскара, где Алекс, Глория, Мелман (герои одноименного мультфильма. — прим .ред.)», — сказал Дзюба.

Также Дзюба иронично сказал, что Россия может организовать матч с командой, где в полузащите будут четыре пингвина во главе со Шкипером.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее Дзюба заявил, что его расстраивает, что в сборную России вызывается по семь человек из «Ростова».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами