Дзюба: Россия может организовать матч с героями мультфильма «Пингвины из Мадагаскара»

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что хочет получить вызов в сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду, передает «Матч ТВ».

«Желательно, забить мяч в игре с более-менее нормальной сборной. Не сборной Сирии, Брунея, Соломоновых островов, Мадагаскара, где Алекс, Глория, Мелман (герои одноименного мультфильма. — прим .ред.)», — сказал Дзюба.

Также Дзюба иронично сказал, что Россия может организовать матч с командой, где в полузащите будут четыре пингвина во главе со Шкипером.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее Дзюба заявил, что его расстраивает, что в сборную России вызывается по семь человек из «Ростова».