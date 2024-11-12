Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дзюба заявил, что не пожмет руку тренерам «Зенита» и «Локомотива»

Футболист Дзюба заявил, что не уважает тренера Семака

close
ФК «Акрон»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что не пожмет руку наставнику петербургскому «Зениту» Сергею Семаку и тренеру московского «Локомотива» Михаилу Галактионову, передает «Матч ТВ».

«Когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Они испугались, они прятали глаза. У них не нашлось храбрости пожелать мне удачи», — сказал Дзюба.

Дзюба заявил, что не уважает Семака из-за того, что тот плохо относился к нему.

«Я могу в какой-то ситуации высказаться жестко. Зачем мне парад лицемерия?» — добавил Дзюба.

9 апреля 2023 года после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) Семак подошел к Дзюбе, который тогда играл за московский «Локомотив», и протянул ему руку. Дзюба проигнорировал специалиста, после чего Семак махнул рукой и ушел к своим игрокам.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года.

Ранее Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами