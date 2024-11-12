Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что ушел из петербургского «Зенит», чтобы не сидеть на скамейке запасных, передает «Матч ТВ».

«Я мог продлить контракт, понизить зарплату в два раза. Но тогда я понимал, что продаюсь за деньги. Условно — за € 2 млн сижу в запасе и, как Саня Ерохин, либо кубковый боец, или выхожу на замену в компенсированное время. Я не могу сидеть на скамейке запасных и просто смотреть футбол. Деньги меня не удержат, если мне некомфортно», — сказал Дзюба.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».