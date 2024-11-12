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Дзюба назвал реальную причину ухода из «Зенита»

Дзюба рассказал, что ушел из «Зенита», чтобы не сидеть в запасе

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Игорь Руссак/РИА Новости

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что ушел из петербургского «Зенит», чтобы не сидеть на скамейке запасных, передает «Матч ТВ».

«Я мог продлить контракт, понизить зарплату в два раза. Но тогда я понимал, что продаюсь за деньги. Условно — за € 2 млн сижу в запасе и, как Саня Ерохин, либо кубковый боец, или выхожу на замену в компенсированное время. Я не могу сидеть на скамейке запасных и просто смотреть футбол. Деньги меня не удержат, если мне некомфортно», — сказал Дзюба.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».

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