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Названа причина невызова Дзюбы в сборную России

Тренер Игнатьев заявил, что Карпина не волнует рекорд Дзюбы в сборной

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Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин действует в интересах национальной команды, потому он не стал вызывать на предстоящие товарищеские матчи нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил экс-наставник сборной Борис Игнатьев.

«Считаете, Карпин думает о рекорде Дзюбы что ли? Он думает о стране! Думает, как его команда сыграет, какая команда будет в случае возвращения на международную арену. Карпину доверили российскую границу в лице сборной, он этим и занимается. При чем тут Карпин и рекорд Дзюбы? Тогда и меня можно вызвать в 83 года, чтобы рекорд установить», — заявил Игнатьев.

Специалист заметил, что если Карпин будет думать о рекордах игроков, это будет мелкий подход. По его словам, цифры и рекорды тренерам неинтересны, и вопрос заключается только в том, нужен ли Дзюба сборной России.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Ранее экс-футболист Попов заявил, что Дзюба себя дискредитировал.

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