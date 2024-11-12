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Губерниев о комментаторских способностях Загитовой: межгалактическая суперзвезда

Комментатор Губерниев заявил, что Медведева и Загитова прекрасно комментируют

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Российский журналист Дмитрий Губерниев оценил работу фигуристок Евгении Медведевой и Анны Щербаковой на этапе Гран-при России в Красноярске в качестве комментаторов, отметив, что им сложно дотянуться до Алины Загитовой, передает Sport24.

«Девчонки прекрасно комментируют. Конечно, им сложно. Высокий стандарт мирового комментария и работы в кадре задала Загитова. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды. Но они стараются», — сказал Губерниев.

Красноярский этап Гран-при России прошел с 9 по 10 ноября.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла, какой совет дала бы Загитовой по поводу отношений.

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