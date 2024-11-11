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Тарасова раскрыла, какой совет дала бы Загитовой по поводу отношений

Тарасова советовала бы Загитовой при выборе молодого человека никого не слушать

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что посоветовала бы олимпийской чемпионке Алине Загитовой при выборе молодого человека. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я бы посоветовала Алине при выборе молодого человека не слушать никого и никогда. Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — заявила Тарасова.

До этого заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина посоветовала Загитовой купить большую линейку, чтобы найти парня.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова показала видео со встречи с детьми-сиротами.

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