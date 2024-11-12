Бывший теннисист объяснил, почему Медведев проигрывает

Экс-теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газета.Ru» объяснил, почему нет смысла ждать хороших результатов от Даниила Медведева на Итоговом турнире года АТР, оценив его шансы на выход в полуфинал. В теории, для этого россиянину может хватить победы над Алексом Де Минауром во втором туре, если тот затем обыграет американца Тейлор Фритца, а Янник Синнер выиграет у всех троих (Де Минаура итальянец уже обыграл).

«Как вариант – да. Но дело в том, что когда ты говоришь, что устал от сезона, ожидать много не приходится. Желание обязательно должно быть: ты должен хотеть выиграть, должен быть голодным. Когда ты уже наелся тенниса и для тебя это не удовольствие, а тяжкий труд, уже тяжело обыгрывать соперников, которые одни из сильнейших на сегодняшний день», — подчеркнул Ольховский.

Медведев уступил в матче первого тура Итогового турнира Фритцу со счетом 4:6, 3:6, несколько раз сорвавших по ходу матча эмоционально и даже получив штраф на одно очко. Де Минаур, с которым россиянин играет во втором туре, проиграл Синнеру примерно с тем же счетом – 3:6, 4:6.

Ранее поведение Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.