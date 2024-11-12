Роднина призвала не лезть в сексуальную жизнь Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала общественность не лезть в личную жизнь фигуристки Алины Загитовой. Ее слова приводит РИА Новости.

«А что, найти вторую половинку — это главная цель? Думаю, желающих много. Но у нее, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная», — заявила Роднина.

До этого заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина посоветовала Загитовой купить большую линейку, чтобы найти парня.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова показала видео со встречи с детьми-сиротами.