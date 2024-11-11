«Надо купить большую линейку»: Загитова получила неожиданный совет

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина посоветовала олимпийской чемпионке Алине Загитовой купить большую линейку, чтобы найти парня. Видео опубликовано в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

83-летняя Москвина у Загитовой, как у нее «обстоят дела с мальчиками». Олимпийская чемпионка ответила, что «симпатичные есть». После чего тренер дала ей совет: «Надо купить большую линейку. А потом выбирать по душевному состоянию», — заявила Москвина.

Загитова поблагодарила наставника за совет и пообещала воспользоваться.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова ответила на вопрос о романе с Егором Кридом.