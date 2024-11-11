Иностранный игрок «Спартака» заявил, что ничего не знает о Дзюбе

Иностранный полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда признался, что не знает, кто такой нападающий Артем Дзюба. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Кто? Артем Дзюба? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете, — я играю за «Спартак». Уважаю всех соперников, но ничего не знаю об этом игроке», — заявил он.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». Сейчас он выступает в тольяттинском «Акроне».

10 ноября «Спартак» и «Акрон» провели поединок в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых. Счет в первом тайме открыл Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов.

Ранее тренер «Спартака» похвалил Дзюбу.