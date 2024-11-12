Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ягудин назвал более крутое событие, чем победа на Олимпиаде

Фигурист Ягудин назвал рождение детей более важным событием, чем золото Игр

close
Пресс-служба Первого канала

Олимпийский фигурист в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что для него есть события, которые стали гораздо важнее, чем его победа на Олимпийских играх. Его слова приводит Sport24.

«Происходят новые события, которые имеют порой более значимый вес, нежели эта медаль. Просто, например, рождение дочерей Мишель и Лизы. Это более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде. Да, то золото изменило мою жизнь в корне и открыло огромное количество дверей, не буду ничего придумывать», — заявил Ягудин.

Ягудин состоит в браке с Татьяной Тотьмяниной с 2016 года. При этом дети у пары родились раньше — 20 ноября 2009 года появилась Елизавета, а 2 октября 2015 года Мишель.

Фигурист одержал победу в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2002, обойдя другого представителя России Евгения Плющенко. Также в своей карьере Ягудин четыре раза выигрывал золотую медаль на чемпионатах мира и трижды становился победителем европейского первенства. При этом он никогда не выигрывал чемпионат России — на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медали.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла, какой совет дала бы Алине Загитовой по поводу отношений.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами