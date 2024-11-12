Ягудин назвал более крутое событие, чем победа на Олимпиаде

Олимпийский фигурист в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что для него есть события, которые стали гораздо важнее, чем его победа на Олимпийских играх. Его слова приводит Sport24.

«Происходят новые события, которые имеют порой более значимый вес, нежели эта медаль. Просто, например, рождение дочерей Мишель и Лизы. Это более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде. Да, то золото изменило мою жизнь в корне и открыло огромное количество дверей, не буду ничего придумывать», — заявил Ягудин.

Ягудин состоит в браке с Татьяной Тотьмяниной с 2016 года. При этом дети у пары родились раньше — 20 ноября 2009 года появилась Елизавета, а 2 октября 2015 года Мишель.

Фигурист одержал победу в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх — 2002, обойдя другого представителя России Евгения Плющенко. Также в своей карьере Ягудин четыре раза выигрывал золотую медаль на чемпионатах мира и трижды становился победителем европейского первенства. При этом он никогда не выигрывал чемпионат России — на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медали.

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