«Хорошо играл, но этого недостаточно»: Рублев о своем поражении на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил свое поражение от немца Александра Зверева в первом матче Итогового турнира ATP, отметив, что показал хороший теннис, однако исход противостояния решили детали. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хотел бы не допустить тех ошибок, которые сделал в геймах, которые отдал на своей подаче. Но Саша отлично играл, сейчас он — лучший подающий из всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность в себе. Я хорошо играл, но этого недостаточно», — заявил Рублев.

Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. За это время Рублев выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева десять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Во втором матче Рублев сразится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, а Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

11 ноября Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он обошел австралийца Алекса Де Минора и стал восьмым. Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов занимает 19-е место.

Ранее поведение Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.