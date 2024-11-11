Экс-вратарь сборной объяснил, как Сафонову стать первым номером «ПСЖ»

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов является одним из лучших футболистов России в своем амплуа, и у него есть все, чтобы стать игроком основного состава парижской команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин.

«У меня с Сафоновым отличные отношения. Мы с ним много переписывались, когда он уже перешел в «ПСЖ». Я, со своей стороны, Матвею хочу пожелать только удачи. Думаю, он может вытеснить Доннарумму из основного состава. Ему все по силам. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов — один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он точно не просто так уехал за большие деньги в топ-клуб», — сказал Шунин.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее конкурент Сафонова снова пропустил в матче чемпионата Франции.