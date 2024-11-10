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Конкурент Сафонова снова пропустил в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» обыграл «Анже» со счетом 4:2 в чемпионате Франции

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Reuters/PSG

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад Раймон-Копа» в городе Анжер, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Уже в первом тайме парижане забили четыре мяча — дубль оформил корейский полузащитник Ли Кан Ин на 17-й и 20-й минутах, а затем нападающий Брэдли Барколя на 31-й и 45+2-й минутах. Однако им не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности: в добавленное ко второму тайму время в составе «Анже» отличились Эстебан Леполь на 90+1-й минуте и 19-летний защитник Эммануэль Биумла на 90+7-й минуте.

После этой победы «ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 29 очков. Отрыв от идущего вторым «Монако» составляет шесть баллов. «Анже» расположился на 15-м месте с десятью очками.

В стартовый состав парижского клуба не попал российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел за парижан четыре матча. В этих встречах он пропустил два мяча, в двух играх сохранив ворота в неприкосновенности. Конкурент россиянина итальянец Джанлуиджи Доннарумма пропустил дважды.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее «Ливерпуль» укрепил лидерство в чемпионате Англии.

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