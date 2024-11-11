Боярский рассказал, считает ли он провальным переход Соболева в «Зенит»

Актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский заявил, что футболист команды Александр Соболев скоро вольется в клуб окончательно, передает Sport24.

«То, что нет голов в РПЛ, это Саша еще прогрессирует. Таких высоких игроков, которые могут сыграть на втором этаже, у нас мало. Соболев вот-вот вольется в команду окончательно и бесповоротно», — сказал Боярский.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

Ранее Соболев заявил, что не будет общаться с московскими журналистами.