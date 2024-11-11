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«Футбол все расставит по местам»: экс-игрок назвал разочарования РПЛ

Экс-футболист Булыкин: в РПЛ меня разочаровали «Пари НН» и «Химки»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) его разочаровали «Пари НН» и «Химки».

«Есть команды, которые разочаровывают своими нефутбольными действиями и своей игрой. Это можно сказать про «Химки», «Пари НН». Но футбол все видит и расставит все по своим местам. В футболе не бывает мелочей, ведь из них вырастают большие ошибки», — сказал Булыкин.

По итогам первого круга «Пари НН» занял в чемпионате России десятое место, набрав 15 очков. «Химки» с 15 баллами расположились на 13-й строчке.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

«Краснодар» стал единственной командой текущего сезона РПЛ, которая завершила первый круг без поражений. Одно поражение по итогам первого круга имеет петербургский «Зенит», который уступил «Краснодару» (0:2).

Ранее российский тренер назвал две команды, которые его неприятно удивили в РПЛ.

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