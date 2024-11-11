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Российский тренер назвал две команды, которые его неприятно удивили в РПЛ

Тренер Билялетдинов: меня неприятно удивили «Оренбург» и «Ахмат»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) его неприятно удивили «Оренбург» и грозненский «Ахмат».

«Кто удивил с неприятной стороны? «Ахмат» и «Оренбург». «Оренбург» не давал оснований предполагать, что они так низко опустятся в турнирной таблице. Видимо, зубы сточились в атакующем механизме. Серьезную атакующую группу в «Оренбурге» создавали латиноамериканские игроки, говорящие на одном футбольном языке. Сейчас Вера перешел в «Химки», Мансилья находится не в той форме.

Если говорить про «Ахмат», то команда идет не на своем месте. Некоторые игроки выпадают. Так можно сказать о Берише, но на его игре еще и травма сказалась. Ушел Тимофеев в «Локомотив», Конате ушел. Но неизвестно, какая была бы их мотивация. В прошлом сезоне «Ахмат» взлетел на пятое место, с тех пор сменились игроки. Надеюсь в «Ахмате» завершилась тренерская чехарда. Но они идут не на своем месте, если мы даже учитываем ушедших игроков, а также тех, кто сейчас в команде», — сказал Билялетдинов.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идет на 16-м месте из 16, набрав восемь очков. «Ахмат» с девятью баллами идет на 15-м месте.

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